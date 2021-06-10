"Никаких обязательств и обещаний": Сташевский шокировал подробностями интрижки с Ветлицкой

В 90-е годы Влад Сташевский и Наталья Ветлицкая были любовниками, однако, шоу-бизнес разрушил их союз.

В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" 47-летний Влад Сташевский поделился деталями романа с Натальей Ветлицкой. По его словам, артисты познакомились на одном из концертов, и между ними завязалась крепкая дружба. Влад Сташевский утверждает, что был без ума от прекрасной певицы.

После, как отмечает артист, они вместе отправились в гастрольный тур, где их отношения стали еще крепче. Сейчас Влад Сташевский жалеет лишь о том, что не записал с Ветлицкой дуэтные песни. По мнению певца, получились бы хиты, которые и сейчас бы были актуальны.

"Я был очарован этим образом певицы. У нас были теплые отношения. Мы подружились. Был трехнедельный совместный тур. Жалко, что ни одной дуэтной песни мы не записали. Она бы наверняка осталась в истории", – признался Влад Сташевский.

Артист уверен, что их роман разрушил шоу-бизнес. На тот момент Сташевский только начинал профессиональную карьеру, в то время как песни Ветлицкой звучали в каждом доме. Разлад в отношениях случился из-за рабочих конфликтов.

"В итоге мы все крепко рассорились. Из-за рабочих моментов. Чистый бизнес. Мы просто прекратили общаться. Ее директор на нас наговаривал. Не было тогда никаких обязательств и обещаний", – рассказал Влад Сташевский.

Также певец поделился, что после ссоры виделся с Ветлицкой на светском мероприятии. Однако она даже не поздоровалась с экс-другом.

Напомним, что недавно Влад Сташевский возобновил отношения с сыном Даниилом, с которым не общался 20 лет. Сын пошел на контакт, и примирение стало позитивным событием для всей семьи.