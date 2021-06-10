Сташевский шокировал россиян худобой и старостью

В эфире передачи артист рассказывал о юности, музыкальной карьере и личной жизни.

На публике Влад Сташевский появляется нечасто, однако, для Бориса Корчевникова, ведущего "Судьбы человека", сделал исключение. Возрастные изменения сильно отражаются на внешности и здоровье певца. В прошлом яркий и привлекательный красавец уже таковым не является.

Зрители программы отметили, что за последние годы артист сильно похудел и постарел. В сети тут же поползли слухи о том, что всему виной – тяжелое заболевание, которое победил Влад Сташевский несколько лет назад.

Однако сам певец официально не подтверждал факт болезни. По его словам, он ведет здоровый образ жизни: правильно питается, занимается спортом, гуляет на свежем воздухе. Также у Сташевского есть две страсти – прыжки с парашютом и карате. В этих дисциплинах артист добился неплохих успехов.

В профессиональной карьере певца уже нет той активности, которая была в начале карьеры. Влад Сташевский редко дает концерты, однако, в прошлом году стал участником программы "СуперСтар" на телеканале "НТВ". Зрители были поражены талантом и экспрессивностью повзрослевшего артиста.

Также Борису Корчевникову Влад Сташевский рассказал о романе с Натальей Ветлицкой. В конце 90-х между ними завязались теплые отношения. Спустя время их крепкий союз разрушил шоу-бизнес и рабочие конфликты. После ссоры артисты даже не здоровались, если встречались на светских мероприятиях.