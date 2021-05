Скандал: вскрылась связь Пугачевой с "голубыми дегенератами"

Победителей песенного конкурса "Евровидение-2021", итальянскую группу Maneskin обвинили в плагиате.

Блогер в социальной сети "Тик-Ток" с ником all_sea_in_me сравнила тексты песен I wanna be your slave группы Maneskin и "Будь или не будь" певицы Аллы Пугачевой. Оказалось, что солист итальянского коллектива повторяет фразы из композиции народной артистки России, но на английском языке.

В песне Maneskin есть строчка "I wanna be your master, I wanna be your gangster" (с англ. – "Я хочу быть твоим мастером, я хочу быть твоим гангстером". Пугачева же поет: "Будь со мной мастером, будь со мной гангстером". Интернет-пользователи удивились такому сходству. В Сети появилось множество шуток о плагиате хита Аллы Борисовны.

Все бы ничего, но вряд ли Пугачева хотела бы иметь что-то общее с победителями "Евровидения-2021", репутация которых запятнана. После финала песенного конкурса публика заподозрила, что участники группы Maneskin употребляют наркотики. Коллективу пришлось доказывать обратное и сдавать анализы.

На белорусском телевидении победителей "Евровидения-2021" и вовсе назвали "голубыми дегенератами" и "пахнущим СПИДом хламом". Такие выражения подобрал автор рубрики "Орден Иуды" в программе "Неделя" на СТВ Григорий Азаренок.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о группе Maneskin. Участники коллектива не только спровоцировали слухи о наркотиках, но и о своей нетрадиционной ориентации.