"Нацисты сбредили": Соседов об изменении правил оценки на Евровидении

22 мая в Нидерландах состоялся международный музыкальный конкурс Евровидение-2021. В прошлом году его отменили из-за эпидемии коронавируса, и в этом все наконец свершилось.
Победителем стала рок-группа из Италии Maneskin. Российская певица Манижа заняла девятое место. Представителям из Украины, мягко говоря, не понравилась российская исполнительница с прической Солохи. К слову, звезды из Незалежной заняли пятое место. Группа Go_A выступила с песней "SHUM".
После завершения конкурса член украинского жюри конкурса Евровидение-2021 Игорь Кондратюк выступил со странной инициативой. Он предложил изменить правила так, чтобы Украина не могла голосовать за Россию, и наоборот.
Дело в том, что на конкурсе члены профессионального жюри России и Украины не дали конкурсантам друг от друга ни одного балла. Многие назвали конкурс крайне политизированным и подчеркнули, что дело совсем не в участниках.
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал такую идею члена жюри конкурса бредом.
"Видать, там совсем плохая ситуация у них, уже нацисты совсем сбредили", – заявил Соседов, добавив, что от Кондратюка никогда такого не слышал.
Также критик назвал инициативу коллеги неприличной и выразил надежду, что к его словам никто не прислушается.
Ранее звездный адвокат Катя Гордон назвала номер Манижи "шизо-репо-роком" и отметила, что певица получила заслуженное девятое место.
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