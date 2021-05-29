"Хочешь подраться?": в "Дом-2" посмеялись над дерзкой выходной Сергея Лазарева

Участницы реалити-шоу "Дом-2" Сергей Лазарев и Артем Мартинчик конфликтуют из-за девушки.

Недавно звезда реалити-шоу "Дом-2" Надежда Ермакова заявила, что покидает шоу. Девушка призналась, что устала терпеть неуважительное отношение к себе со стороны двух парней, которые также принимают участие в проекте, – Сергея Лазарева (тезки популярного певца) и Артема Мартинчика.

В одном из выпусков "Дома-2" из-за Ермаковой парни едва не подрались. На Лобном месте девушка объясняла, почему проявила интерес к Артему, хотя изначально хотела встречаться с Сергеем. Лазарев, очевидно, был огорчен тем, что Надежде гораздо интереснее общаться с Мартинчиком, чем с ним. "Он тяжелый, в нем нет юмора и какой-то легкости", – отзывалась участница телестройки о Сергее.

Лазарев выразил сожаление, что он "встречает таких баб" в своей жизни. "Таких, как Ермакова?", – посмеялась над ним Надежда. "Заткнись", – сказал ей Сергей. Грубые слова возмутили Артема: "А что ты ей рот затыкаешь?". "Хочешь подраться?!", – спросил Лазарев.

После этого разгоряченные парни ринулись друг к другу, но их тут же остановили другие участники реалити-шоу "Дом-2". Сидящие рядом девушки посмеивались над Сергеем и Артемом, которые повели себя нелепо.