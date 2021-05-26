Жалко платить за ЖКХ: у Аланы Мамаевой начались финансовые проблемы после развода

Бывшая супруга футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева привыкает к свободной жизни. После развода со спортсменом Алана Мамаева живет в Москве, куда она прилетела из Ростова-на-Дону вместе с сыном и дочкой.
Пара развелась через суд после того, как Алана Мамаева заподозрила мужа в очередной измене, на этот раз с моделью из Испании. Об интрижке на стороне жене футболиста по-дружески рассказал его приятель. После этого Алана легко нашла в интернете подтверждение его словам.
В "Инстаграм" Алана Мамаева нашла страницу модели, после чего опубликовала все ее персональные данные, включая личный номер телефона. Остается только догадываться, что началось в жизни разлучницы после такого.
"Спасибо за сборы, ФК "Ростов". Итог, мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает", – писала расстроенная Мамаева.
После развода Алана делает ремонт в московской квартире и привыкает к жизни без мужа. Однако это оказалось не так просто – денег у девушки катастрофически не хватает. Ей даже стало жалко платить за услуги ЖКХ. Об этом стало известно после ее ответа на вопрос подписчика.
Впрочем, некоторые поклонники звездного семейства считают их развод лишь пиаром. Недавно их видели в парке, после чего в Сети заговорили о том, что на самом деле никакого развода не было.
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