"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова

Анастасия Веденская испытала шок: Максим Онищенко сделал ей предложение руки и сердца прямо в телеэфире.

Экс-супруга Владимира Епифанцева стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В ходе беседы с Борисом Корчевниковым актрису ждал приятный сюрприз. В студии неожиданно появился возлюбленный Анастасии Веденской – актер Максим Онищенко.

Мужчина преподнес удивленной актрисе красивый букет цветов и кольцо, а затем озвучил предложение стать его женой. Сама Веденская была шокирована происходящим – она явно не ожидала такого поворота событий. Актриса сначала даже приняла происходящее за некий розыгрыш, но затем согласилась попробовать и решилась надеть кольцо. При этом она предупредила, что, по мнению ее бывшего мужа, жить с ней тяжело.

Напомним, что Веденская больше десяти лет была законной женой Епифанцева. У пары родилось двое сыновей, но впоследствии брак распался из-за хождений актера на сторону. После развода, случившегося в 2018 году, Веденская закрутила роман с Онищенко – сейчас коллеги встречаются уже довольно продолжительное время.

У нового жениха актрисы тоже есть за плечами опыт неудачных отношений, но он не жалеет. Он подчеркнул, что в браке нужно быть честными друг с другом. Сейчас Максим Онищенко готов создать семью с Анастасией Веденской и рад, что она приняла его предложение.