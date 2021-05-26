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Шоу-бизнес
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

Бари Алибасову в начале июня стукнет 74 года. Правда, состояние у знаменитого продюсер неважное – он передвигается в инвалидном кресле, страдает от провалов в памяти. Участники созданной им группы "На-На" на пре-пати по случаю предстоящего в "Лужниках" музыкального фестиваля "Жара" рассказали, как чувствует себя сегодня Бари Каримович.
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"У Бари сложные переломы (упал с лестницы после передозировки "Виагрой" и алкоголем – Прим. ред.), он до сих пор на каталке, – вздыхает участник коллектива Владимир Политов. – Мы только что от него. Он держится бодрячком, постоянно шутит. Хотя немного осунулся после лечения. Ему предстоит долгий курс реабилитации".

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По словам Политова, пока не получаются найти хорошую клинику, которая занялась бы комплексным обследованием и лечением Алибасова. "Его тревожат ноги и позвоночник, да и провалы в памяти имеются", – пояснил Политов.

Сын Алибасова недавно жаловался: "Каждые 15 минут у него происходит обнуление в понимании того, где он находится и кто с ним рядом. И мы заново все ему объясняем. Человек не обременен ни планами, ни воспоминаниями".

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Но самое важное, что требуется сегодня основателю "На-На" – это финансы. Владимир Политов прямо так и говорит: "Помогите деньгами!" К тому же у знаменитого коллектива в связи с пандемией уменьшилось число концертов, упали доходы. В итоге даже шикарную квартиру продюсера в Мерзляковском переулке Москвы сын решил сдавать в аренду, чтобы заработать деньги на дорогостоящее лечение Бари Каримовича.

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Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 10:33
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Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях

комментарии

Ответить:

Гость754514
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Позор, дешевки, хрен кто вам поможет, вашего идиота вся страна плюется, всю плешь проели, отвяньте
Гость721456
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Продайте золотой унитаз
Гость734746
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клоуны <цензура>
Гость743908
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Идиоты, у него денег, куры не клюют, стоят в хоромах золотые унитазы, по 400 тысяч сдается жилье в месяц, вы о чем говорите, дебилы? Больше полстраны живут на 10-20 тысяч в месяц, как только наглости хватило! Да, кто он такой и вы кто? Сынок-идиот круглый, денег куры не клюют, вы о чем???? Скиньтесь, если вы такие милосердные, что вам миллион-два, да ни о чем не говорит, а трясете с бабушек...Совесть хоть мало-мальскую имейте, ИДИОТЫ...
Гость751550
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Денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения!
Гостo
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Пацаны вы стока нарубили капусты на гастролях, стока перетрахали, скиньтесь наконец и оплатите
Гость755630
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у нас что ни олигарх - то нищий, одни просят у пути из бюджета, другие у простых людей, боясь потратить свое, пошли в @ппу
Гость754548
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Гость753100
Да уж лучше с подушкой к нему наведались!
Да уж, этого клоуна и придушить не жалко.
Гость738442
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Обнаглели!!!!
Гость753100
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Да уж лучше с подушкой к нему наведались!
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