"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

"У Бари сложные переломы (упал с лестницы после передозировки "Виагрой" и алкоголем – Прим. ред.), он до сих пор на каталке, – вздыхает участник коллектива Владимир Политов. – Мы только что от него. Он держится бодрячком, постоянно шутит. Хотя немного осунулся после лечения. Ему предстоит долгий курс реабилитации".
По словам Политова, пока не получаются найти хорошую клинику, которая занялась бы комплексным обследованием и лечением Алибасова. "Его тревожат ноги и позвоночник, да и провалы в памяти имеются", – пояснил Политов.
Сын Алибасова недавно жаловался: "Каждые 15 минут у него происходит обнуление в понимании того, где он находится и кто с ним рядом. И мы заново все ему объясняем. Человек не обременен ни планами, ни воспоминаниями".
Но самое важное, что требуется сегодня основателю "На-На" – это финансы. Владимир Политов прямо так и говорит: "Помогите деньгами!" К тому же у знаменитого коллектива в связи с пандемией уменьшилось число концертов, упали доходы. В итоге даже шикарную квартиру продюсера в Мерзляковском переулке Москвы сын решил сдавать в аренду, чтобы заработать деньги на дорогостоящее лечение Бари Каримовича.
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