"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

Бари Алибасову в начале июня стукнет 74 года. Правда, состояние у знаменитого продюсер неважное – он передвигается в инвалидном кресле, страдает от провалов в памяти. Участники созданной им группы "На-На" на пре-пати по случаю предстоящего в "Лужниках" музыкального фестиваля "Жара" рассказали, как чувствует себя сегодня Бари Каримович.

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