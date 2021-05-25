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Шоу-бизнес
Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился

Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что дочери Михаила Горбачева запретили встречаться с ним.
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Недавно Андрей Разин пообщался с журналистами, которым поведал о своем детстве, наполненном как счастливыми, так и грустными моментами. Продюсер группы "Ласковый май", например, признался, что не может забыть свою первую любовь, дочь президента СССР Михаила Горбачева Ирину.

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Разин, выросший в детском доме, познакомился с ней благодаря приемной бабушке, которая была близка к семье политика. Когда Андрей учился в четвертом классе, он приехал в село Привольное, где отдыхали Горбачевы. Будущий участник группы "Ласковый май" часто проводил время на речке в компании дочери политика, но для него девочка была больше, чем друг.

"Я тогда очень сильно влюбился в Иру", – вспоминает Разин.

Во время очередной прогулки Андрея и Ирину укусила змея. После этого происшествия Горбачевы не стали отпускать девочку гулять с Разиным. "На этом наша любовь и закончилась", – рассказал он.

Напомним, первой женой Андрея Разина стала Ирина Беспалова, которая подарила ему в 1985 году сына Илью. В 1989-м продюсер группы "Ласковый май" женился на Наталье Лебедевой. Третьей супругой знаменитости стала девушка по имени Фаина, а четвертой – Маритана. Пятый брак он заключил с Натальей Грозовской.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 17:30 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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