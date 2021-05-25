Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился

Недавно Андрей Разин пообщался с журналистами, которым поведал о своем детстве, наполненном как счастливыми, так и грустными моментами. Продюсер группы "Ласковый май", например, признался, что не может забыть свою первую любовь, дочь президента СССР Михаила Горбачева Ирину.
Разин, выросший в детском доме, познакомился с ней благодаря приемной бабушке, которая была близка к семье политика. Когда Андрей учился в четвертом классе, он приехал в село Привольное, где отдыхали Горбачевы. Будущий участник группы "Ласковый май" часто проводил время на речке в компании дочери политика, но для него девочка была больше, чем друг.
"Я тогда очень сильно влюбился в Иру", – вспоминает Разин.
Во время очередной прогулки Андрея и Ирину укусила змея. После этого происшествия Горбачевы не стали отпускать девочку гулять с Разиным. "На этом наша любовь и закончилась", – рассказал он.
Напомним, первой женой Андрея Разина стала Ирина Беспалова, которая подарила ему в 1985 году сына Илью. В 1989-м продюсер группы "Ласковый май" женился на Наталье Лебедевой. Третьей супругой знаменитости стала девушка по имени Фаина, а четвертой – Маритана. Пятый брак он заключил с Натальей Грозовской.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Что думаете о Маниже?
Криптюшки
Порча
Увидел свою девушку с другим
Бьёт муж
СССР
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?
Смех или грех?