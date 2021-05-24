"Я очень скучаю": певицу Валерию разлучили с сыном

Сын знаменитости женат на своей бывшей однокласснице Наталье Коренной. Пара живет в Швейцарии. С родными Артем практически не видится.
Певица Валерии поведала, что за минувший год пересекалась с наследником всего раз – зимой. Они отдыхали в ОАЭ. В итоге семья заболела коронавирусом. Ходили слухи, что причиной редких встреч стала невестка звезды, но они не подтвердились.
По словам исполнительницы, дело в закрытых из-за пандемии COVID-19 границах. "Я очень скучаю", – призналась певица Валерия. Семья общается посредством гаджетов в онлайн-режиме.
Что касается отношений артистки с супругой сына, то она отмечала, что хорошо относится к Наталье Коренной. Она называла девушку скромной и образованной.
Знаменитость гордится самостоятельностью Артема. Звезда с мужем Иосифом Пригожиным познакомились с возлюбленной наследника сына задолго до свадьбы. Интересно, что пара отметила бракосочетание тайно, без родителей. Но певица Валерии уверяла, что вовсе не обижена на сына.
Напомним, всего у певицы Валерии трое детей. Помимо Артема это сын Арсений и дочь Анна. Младший наследник звезды недавно женился на Лианой Волковой.
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