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"Пожалела, что затеяла это": расплакавшаяся Валерия о недавней свадьбе младшего сына

Валерия. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
2020-й певица Валерия провожает со смешенными чувствами. С одной стороны, ей страшно за индустрию развлечений – она, как и все артисты, осталась без работы. С другой стороны, в ее жизни случилось важное событие – младший сын Арсений женился. И за кулисами премии "Золотой граммофон" певица рассказала "Дни.ру" о том, как пережила это волнительное событие.
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В конце августа 21-летний Арсений Шульгин, младший из трех детей 52-летней певицы Валерии, сочетался браком с Лианой Волковой, студенткой юридического факультета Благовещенского университета. Они расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы, а потом устроили банкет в загородном клубе, на котором собрались многочисленные звезды – Яна Рудковская, Эмин Агаларов, Николай Басков, Дмитрий Маликов...

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Мой младший уже давно живет самостоятельно, ни от кого не зависит, привык все в этой жизни контролировать, – говорит Валерия. – Поэтому его решению жениться я не удивилась. Удивилась другому: он отказался от любого нашего участия в подготовке церемонии. Я хотела помочь, но он отрезал: "Очень вас ценю и люблю, но сделаю свадьбу такой, какой сам ее хочу видеть. Вас я тоже приглашу в качестве главных гостей на этом празднике".

Одним из самых трогательных моментов свадьбы стал танец молодых. Его они исполнили под песню "Любовь настала" из репертуара Розы Рымбаевой, которую исполнила мама жениха. Это была идея самой Валерии. "Я потом пожелела, что затеяла это, – признается она. – Пою, а меня душат слезы, и все, не могу – горло перехватывает. Все плачут – мама, невеста, гости. Что ж за свадьба такая среди ревущих людей?!"

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, старший сын Валерии, 26-летний Артемий Шульгин давно живет в Швейцарии. В минувшем году в День семьи, любви и верности он женился на Наталье Коренной из Новокузнецка. Валерию он известил о торжестве накануне, немало ее шокировав. Поэтому на свадьбе ее не было – у певицы в этот день был концерт. Денег у родителей Артемий решил не брать. Поэтому скромное бракосочетаний прошло в кругу друзей в городе Монтре, где сын певицы возглавляет продюсерский центр The Hana Road Music Group. Пышное же торжество молодые намерены устроить только в том случае, если их брак преодолеет пятилетний рубеж.

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Автор: 14 декабря 2020, 10:10
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