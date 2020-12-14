"Пожалела, что затеяла это": расплакавшаяся Валерия о недавней свадьбе младшего сына

2020-й певица Валерия провожает со смешенными чувствами. С одной стороны, ей страшно за индустрию развлечений – она, как и все артисты, осталась без работы. С другой стороны, в ее жизни случилось важное событие – младший сын Арсений женился. И за кулисами премии "Золотой граммофон" певица рассказала "Дни.ру" о том, как пережила это волнительное событие.

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