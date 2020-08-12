Сын певицы Валерии сходил в ЗАГС

Совсем скоро младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женится. Молодой мужчина подал заявление в ЗАГС.

Арсений Шульгин опубликовал фото, сделанное возле одного из дворцов бракосочетания. На переднем плане мужчина запечатлел руку своей возлюбленной, 22-летней Лианы Волковой, с колечком на безымянном пальце правой руки.

Отметим, что влюбленные вместе меньше года, однако уже поняли, что готовы оформить отношения официально. Арсений давно познакомил возлюбленную с мамой, певицей Валерией, и отчимом, продюсером Иосифом Пригожиным. Они одобрили выбор Шульгина.

"Мы счастливы за них и, конечно же, не против. Свадьба состоится в Москве в конце августа или начале сентября. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг – он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей", – рассказал Иосиф Пригожин.

Отметим, что Арсений нестандартно подошел к тому, чтобы сделать предложение возлюбленной. Он пригласил ее на свидание в ресторан с панорамным видом башни "Москва-Сити". Арсений на минуту отошел, и в этот момент на одной из башен появилась бегущая строка: "Лиана, ты выйдешь за меня замуж?". Увидев ее, девушка не смогла сдержать слез. Затем пришел сам Арсений, встал на одно колено и преподнес ей кольцо. Заплакавшая Лиана согласилась стать его женой.

Напомним, что старший сын певицы Валерии Артемий женился в Швейцарии год назад. Интересно, что на свадьбе не было ни родственников невесты, ни родственников жениха. Влюбленные давно знали друг друга – учились в одной школе в Женеве.

Ходят слухи, что отношения с детьми у Валерии сложные, на что указывают некоторые факторы. Это и свадьба Артемия, где не было его родственников, и музыка дочки Анны, якобы оказавшейся под влиянием молодого человека, не понравившегося ее знаменитой матери. А уж скандал, который поднялся, когда Арсений увлекся моделью, вообще был у всех на устах. Ни Валерия, ни Иосиф Пригожин не скрывали антипатии к Анне Шеридан, из-за которой младший отпрыск якобы перестал заниматься классической музыкой.