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Шоу-бизнес
Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы

Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы

В столичном Музее военной формы состоялась выставка под названием "Заряжай Катюшу". Свои творения на суд зрителя предоставили более 20 живописцев.
прочитано 508 раз

Художники изобразили известных соотечественниц с именем Екатерина. Среди них – Максимова, княгиня Дашкова, Фурцева, Варнава, Андреева и другие.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Интересно, что в абстрактном портрете художника Артема Колпакова многие не узнали ведущую Первого канала. Он изобразил Екатерину Андрееву с гигантским красным глазом.

Автор полотна объяснил, что лично не знаком с теледивой, но именно такое представление у него составилось о звезде экрана. Интегрировав профессиональную деятельность ведущей в свою картину, живописец, по его мнению, показал ее многоликость.

Видела ли сама телеведущая то, как увидел ее мастер, неизвестно, Но можно предположить, что об этом ей поведают знаменитые коллеги. Например, Екатерина Стриженова, портрет который тоже был на выставке.

Отметим, что в свои 59 лет Екатерина Андреева выглядит просто восхитительно – свежо и молодо, Звезда следит за фигурой, занимаясь спортом и внимательно относясь к своему питанию. Поклонники неизменно оставляют море комплиментов под постами ведущей в соцсети.

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Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 11:35 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

комментарии

Ответить:

Гость737882
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Когда же, этот автомат-мумию, уберут с канала. Сколько же Эрнст, за бюджетные средства, будет издеваться над нами?
Гостo
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Так бывает иногда когда кончаешь на глаз
1

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