Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы

Художники изобразили известных соотечественниц с именем Екатерина. Среди них – Максимова, княгиня Дашкова, Фурцева, Варнава, Андреева и другие.
Интересно, что в абстрактном портрете художника Артема Колпакова многие не узнали ведущую Первого канала. Он изобразил Екатерину Андрееву с гигантским красным глазом.
Автор полотна объяснил, что лично не знаком с теледивой, но именно такое представление у него составилось о звезде экрана. Интегрировав профессиональную деятельность ведущей в свою картину, живописец, по его мнению, показал ее многоликость.
Видела ли сама телеведущая то, как увидел ее мастер, неизвестно, Но можно предположить, что об этом ей поведают знаменитые коллеги. Например, Екатерина Стриженова, портрет который тоже был на выставке.
Отметим, что в свои 59 лет Екатерина Андреева выглядит просто восхитительно – свежо и молодо, Звезда следит за фигурой, занимаясь спортом и внимательно относясь к своему питанию. Поклонники неизменно оставляют море комплиментов под постами ведущей в соцсети.
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