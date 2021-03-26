“Страшнее не бывает”: Андреева показала последствия омолаживающих процедур

Красота и молодость ведущей Первого канала уже много лет восхищают телезрителей. Все это – результат регулярного ухода за собой. Сейчас Екатерина Андреева отправилась на отдых, но даже там продолжает поддерживать свою красоту и делиться секретами с поклонниками.

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