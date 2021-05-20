Максакова призналась в любви к статному красавцу

Мария Максакова призналась, что много лет любит талантливого Александра Малинина.

Скандально известная оперная певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с известным музыкантом Александром Малининым. На фото коллеги стоят рядом и улыбаются, глядя в камеру. Мария Максакова призналась, что любит короля романса еще с 1988 года.

Женщина написала, что до сих пор помнит знаковое выступление красавца-артиста в Юрмале. Тогда вся семья Максаковых болела за артиста и восхищалась его творчеством. Оперная дива рассказала фанатам, что после собственной репетиции отправится слушать прекрасную композицию "Напрасные слова" в исполнении любимого певца.

Фолловеры Максаковой поддержали певицу и в комментариях стали расхваливать творчество Александра Малинина, правда, некоторые из них заметили, что как артист он вызывает больше восхищения, чем как мужчина:

"И я, всегда глядя на Малинина, вспоминаю ту Юрмалу" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Да, конечно, Малинин талант редкий и настоящий... а вот мужчина НЕ орёл... извините", "Господин Малинин может и талантлив, но его мужские качества как-то отталкивают от его персоны", "Не Орёл– это точно...".

Оперная дива не стала спорить с фолловерами. Ее собственные отношения с детьми и бывшим мужем тоже вызывают вопросы у публики. Недавно стало известно, что Мария Максакова подала в суд на Владимира Тюрина и хочет лишить его родительских прав.