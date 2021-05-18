"Мирно не удалось": отчаявшаяся Максакова намерена лишить бывшего мужа родительских прав

Певица больше не в силах терпеть конфликт с экс-мужем. Она подала на него в суд и готова бороться до конца.

Все дело в том, что уже много лет Мария Максакова не общается со своими старшими наследниками. Их воспитывает ее бывший возлюбленный Владимир Тюрин. По словам певицы, бывший супруг не только запрещает детям выходить на связь с матерью, но и активно настраивает их против нее, переворачивая ситуацию.

Последней громкой новостью на почве их отношений стало то, что сын и дочь подали в суд на маму. Она убеждена, что таким образом Тюрин планирует отобрать у нее квартиру, находящуюся в собственности. Элитную жилплощадь оценивают приблизительно в 200 миллионов рублей.

Этого Мария Максакова простить не смогла. 12 мая она подала в суд на Владимира Тюрина. Артистка поделилась с журналистами, что планирует лишить экс-избранника родительских прав. "Мирно не удалось", – отметила она, комментируя вопрос о дорогостоящей жилплощади. Первое слушание по делу назначено на 21 мая. Певица планирует прибыть в суд лично.

Напомним, ранее артистка рассказывала, что готова отдать свое элитное жилье детям. Однако, на ее взгляд, сейчас Владимир Тюрин действует не в их интересах. Она убеждена, что мужчина просто хочет ограбить ее.

