"Я ее озолотила": Мария Максакова разнесла знаменитую мать

Оперная дива заявила, что не хочет повторить ошибок матери – актрисы Людмилы Максаковой. По словам, Марии Максаковой родительница сделала неправильный выбор и не получила должного признания.

Вокалистка стала героем программы "СЭЛФИ", которая выходит на YouTube. Мария Макскова поведала, что появилась на свет только благодаря отцу – немецкому предпринимателю Петеру Андреасу Игенбергсу.

"Мой папа – это фактически мое главное и основное воспоминание детства вообще. Потому что папа очень хотел, чтобы я родилась. Папа взял на себя все бремя забот. Мама, она мучилась с первым ребенком: жили в Советском союзе, тяжелые роды, сложные отношения с предыдущим супругом и так далее. Она очень не хотела второй раз. Папа ее уговаривал, был готов абсолютно на все", – вспомнила оперная дива.

По словам Марии, родители составили официальный договор. "Это была покупка, дорогой ценой, я вам скажу. Там было расписано все до моих 16-ти лет, все что она хочет. В случае с моим рождением, я ее озолотила своим появлением", – рассудила Мария.

По словам Максаковой, ее родительница предполагала, что, став женой богатого иностранца, она сможет решить большинство своих проблем. Меж тем, ее планам сбыться было не суждено.

"Уровень ее таланта был выше, чем у ее современниц. И действительно ей завидовали из-за него, за внешность, из-за голоса, бабушка знаменитая. Она начала их всех прикармливать. Эффект произошел абсолютно обратный", – рассказала Мария Максакова.

Вокалистка добавила, что не хочет повторять ошибок родительницы. Людмила Максакова пожертвовала карьерой ради безбедного существования.

"Это разрушило всю ее концепцию. Она возненавидела папу, который ей все это дал. Она пыталась Максиму (Сын Людмилы Максаковой от Феликса-Льва Збарского – прим-ред.) дать все то, за что она заплатила такой дорогой ценой. А Максим не имел никакого интереса к этому образованию. Ее не снимали 10 лет. На ней стояла черная метка. В итоге получилось, что она за сытую жизнь отдала свой талант. Она не получила своего признания вовремя", – отметила Мария Максакова.