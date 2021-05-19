"Могло быть лучше": костюм чайной бабы испортил номер Манижи

Выступление певицы Манижи, прошедшей в финал "Евровидения", прокомментировал музыкальный эксперт.

Накануне состоялся полуфинал "Евровидения", который дал России большие шансы на победу в международном конкурсе. Представляющая нашу страну певица Манижа прошла в финал, однако ее выступление вызвало очень противоречивые отзывы экспертов и коллег.

Прокомментировал конкурсный номер и музыкальный публицист Павел Пластилин. Он отметил, что выступление нашей участницы было очень оригинальным и совершенно точно выбивалось из привычных для конкурса номеров. Однако, по мнению эксперта, Манижа могла бы выступить лучше. Девушке не хватило задора и какой-то здоровой ярости, которую исполнительница ярко демонстрировала в отборочном туре еще два месяца назад. Также публицист предположил, что навредить номеру мог "костюм чайной бабы", в котором выступала участница. Напомним, что Манижа появилась на сцене в очень объемном наряде, сшитом из лоскутков, которые создали женщины в разных регионах России. Под такое символичное платье певица надела не менее символичный красный рабочий комбинезон, напоминающий об упорном труде русских женщин.

Впрочем, на выступлении звезды могло сказаться и общее волнение. Кроме того, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" музыкальный эксперт допустил, что Манижа просто сохранила что-то важное до финала и не стала сразу раскрывать все карты. По мнению Пластилина, у исполнительницы есть все шансы попасть в тройку лучших.

Ранее выступление участницы оценил Александр Васильев – ему певица Манижа показалась излишне агрессивной.