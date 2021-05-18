"Деревня осталась": облачившуюся в бесформенный костюм Боню затравили

Виктория Боня опубликовала новое фото на фоне элитного авто. Последовала неожиданная реакция.

Новый пост дивы вызвал всплеск негативных эмоций у пользователей. На кадрах она стоит в белом длинном костюме в стиле оверсайз с небольшой сумкой. Ведущая сообщила, что с утра пораньше отправилась на съемку. Подробности она предпочла пока скрыть.

Пользователи не одобрили длинные брюки Виктории Бони, скрывающие туфли, и предложили ей их укоротить. Некоторые подчеркнули, что образ совершенно не подходит звезде, и ей стоит выбирать что-то более женственное. Другие же сразу приняли решение перейти к оскорблениям.

"Штаны ходить не мешают?", "Штанишки подшить надо", "Главное, не упади", "Длина брюк смотрится убого", "Карета подана, полы протерты", "Умора, а не стиль", "Сразу в бахилах", "Когда уехала из деревни, а деревня осталась в тебе", "Брюки лежат на асфальте, ну, куда это", "Боже, кто же ее одевает", "Как будто не на съемки, а штанами улицы подметать", – высказались подписчики.

Однако и среди всеобщего возмущения нашлись поклонники Виктории Бони, которым образ показался подходящим. "Стильно! На народ не обращай внимания, невежество", "Очень красиво", "Вика, как всегда восторг. Не слушай никого", "Шикарная, обожаю", "Штаны бомба", "Супер костюм", "Какая красотка", – восхитились они.

