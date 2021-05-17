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Шоу-бизнес
"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты

"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты

Виктория Боня нелестно высказалась об уроженке Мексики, ставшей новой Мисс Вселенной.
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Ранее стало известно, что победу в конкурсе "Мисс Вселенная-2021" одержала девушка-программист из Мексики Андреа Меза. Однако Виктория Боня имеет свое мнение на этот счет – звезда не согласна с жюри.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Светская львица по достоинству оценила участницу из России, назвав ее "очень красивой, изящной и тонкой". Что касается победительницы, то Боня заявила, что не включила бы ее даже в десятку лучших. Экс-участница "Дома-2" заподозрила, что мексиканка прибегла к процедуре липкоррекции и скорректировала живот.

В качестве альтернативы Боня предложила на место победительницы красавицу из Украины. Как сообщил LIFE, отдать титул Мисс Вселенной представительнице братского народа Боне было бы не так обидно.

Напомним, что Андрея Меза стала третьей мексиканкой, удостоенной этого титула. До этого ее соотечественницы получали корону в 1991 и 2010 годах. Помимо нее в пятёрку лучших также вошли конкурсантки из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.

Российская красавица Алина Санько не прошла даже в полуфинал. Двумя годами ранее девушка получила титул "Мисс Россия" и вошла в топ-12 участниц на "Мисс мира". После провала в конкурсе Санько подверглась критике в Сети, однако Виктория Боня высоко оценила россиянку и подчеркнула, что красота – понятие растяжимое.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 18:30 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уроженка Ростовской области с треском провалилась на конкурсе "Мисс Вселенная"

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