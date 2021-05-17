"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты

Ранее стало известно, что победу в конкурсе "Мисс Вселенная-2021" одержала девушка-программист из Мексики Андреа Меза. Однако Виктория Боня имеет свое мнение на этот счет – звезда не согласна с жюри.
Светская львица по достоинству оценила участницу из России, назвав ее "очень красивой, изящной и тонкой". Что касается победительницы, то Боня заявила, что не включила бы ее даже в десятку лучших. Экс-участница "Дома-2" заподозрила, что мексиканка прибегла к процедуре липкоррекции и скорректировала живот.
В качестве альтернативы Боня предложила на место победительницы красавицу из Украины. Как сообщил LIFE, отдать титул Мисс Вселенной представительнице братского народа Боне было бы не так обидно.
Напомним, что Андрея Меза стала третьей мексиканкой, удостоенной этого титула. До этого ее соотечественницы получали корону в 1991 и 2010 годах. Помимо нее в пятёрку лучших также вошли конкурсантки из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.
Российская красавица Алина Санько не прошла даже в полуфинал. Двумя годами ранее девушка получила титул "Мисс Россия" и вошла в топ-12 участниц на "Мисс мира". После провала в конкурсе Санько подверглась критике в Сети, однако Виктория Боня высоко оценила россиянку и подчеркнула, что красота – понятие растяжимое.
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