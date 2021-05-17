Королеву Елизавету заподозрили в мошенничестве

Согласно британской традиции, завещание покойного члена королевской семьи должно быть оглашено публично и вступить в силу через месяц после похорон. Однако Елизавета II почему-то решила нарушить традицию и через своего адвоката объявила о нежелании разглашать подробности завещания скончавшегося принца Филиппа. Юрист заверил, что у монаршей семьи есть такое право, однако решение королевы Елизаветы стало поводом для неприятных подозрений.
Финансовый эксперт Дэвид Макклюр предположил, что причина такого решения кроется в мошенничестве, которое процветает в Букингемском дворце в течение многих лет. Макклюра поддержали и простые граждане, у которых тоже появились вопросы к своей государыне. В результате в правительство было направлено требование об оглашении завещания – об этом сообщила "Экспресс газета".
В настоящее время содержание документа известно лишь в общих чертах. Имущество покойного принца состоит из ценных бумаг, различных предметов искусства, а также 30 миллионов фунтов стерлингов, что по сегодняшнему курсу равняется примерно трем миллиардам рублей. Происхождение такой большой суммы денег очень заинтересовало британцев.
Также сегодня стало известно о том, что королева Елизавета внезапно покинула Виндзорский дворец, что может означать начало процесса передачи власти принцу Чарльзу.
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