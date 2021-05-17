Уроженка Ростовской области с треском провалилась на конкурсе "Мисс Вселенная"

Победительницей признали участницу из Мексики. Красавица Андреа Меза стала третьей мексиканкой, удостоенной этого титула. До этого ее соотечественницы получали корону в 1991 и 2010 годах.
Второй стала представительница Индии, третье место досталось гостье из Бразилии, четвертое заняла доминиканка, а пятое перуанка. Участница из России, к сожалению, не вошла в число финалисток. Алина Санько не прошла даже в полуфинал.
Уроженка Ростовской области в 2019 году получила титул "Мисс Россия" и вошла в топ-12 участниц на "Мисс мира". Она должна была представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в прошлом году, но мероприятие отметили из-за непростой эпидемиологической обстановки. По слухам, в 2021-м красавица могла не поехать на конкурс "Мисс Вселенная", так как эксперты оценили ее шансы на победу довольно низко.
Алина Санько родилась в городе Азове. Она с детства принимала участие в различных конкурсах красоты. Девушка окончила Государственного университета по землеустройству, а затем поступила в МГУ на факультет "Телевидение".
Победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2021" Андреа Меза.
Девушка является вегетарианкой и выступает против гендерного насилия.
Студентка МГУ Алина Санько.
Уроженка Ростовской области увлекается рисованием и дизайном.
После победы на конкурсе "Мисс Россия" Алина Санько столкнулась с жесткой критикой в Сети. Внешность красавицы называли посредственной, а ее саму упрекали в блате.
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