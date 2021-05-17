Михаил Шац сделал заявление о смерти

Михаил Шац дал откровенное интервью, в котором затронул грустную тему.

Артист порассуждал о судьбе КВН, который открыл ему дорогу в шоу-бизнес. Он признался, что благодарен этой площадке для талантов. При этом Михаил Шац согласился со своим коллегой Александром Гудковым, который считает, что "Клуб Веселых и Находчивых" себя изжил.

С прискорбием он отметил, что телепроект стал неинтересен народу. "КВН умер", – процитировал Гудкова актер. Звезда считает, что руководство КВН не смогло почувствовать нынешние предпочтения публики, в отличие от "Ютуб".

Как писали "Дни.ру", в последнее время Михаил Шац реализуется в новом амплуа – стендапера. 55-летний комик шутит, что является самым возрастным представителем этого жанра. Интересно, что супруга актера Татьяна Лазарева его выбор не одобряет. Недавно артистка заявила, что нынешнее творчество мужа ее не впечатляет.

Напомним, Михаил Шац пришел в КВН, учась в мединституте. Яркий молодой артист был так убедителен на сцене, что его взяли в сборную "Клуба" СНГ. Потом актер переехал из Северной столицы в Москву, где создал юмористический проект "О. С. П.-Студия". В шоу вместе с Михаилом Шацем работала и его супруга.