Умер Андрей Мягков Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Четверг
18 февраля
Лента новостей
15:34
"Три инсульта и сердечный приступ": врачи поставили крест на полуживой актрисе-наркоманке
15:19
Рыдающий Панин о последнем разговоре с умирающей матерью: Положил трубку
15:11
Песков: Украина превратилась в политический проект западных стран
15:02
Названа дата прощания с Андреем Мягковым
14:51
"Любил загнать себя в угол": Михалков рассказал о жизни Мягкова
14:44
Ревность, ненависть и долгожданная любимица: как живут дети Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой
14:40
Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Лукашенко
14:38
В Балашихе местная жительница в пьяной ссоре убила знакомого отверткой
14:16
Умер основатель Ельцин-центра в Екатеринбурге
14:14
Боярская ошарашена трагическим уходом Мягкова: Не только изумительный партнер
14:07
Джигурда объявил о скорой свадьбе: И это в последний раз
14:05
Укупник назвал причину скандального развода с женой: Что-то надломилось
14:04
В Амурской области четыре поезда задержано из-за схода вагонов с углем
13:55
"Это большая потеря": Пригожин о смерти члена его семьи
13:40
Лукашенко отреагировал на сообщения о новом кредите от России
13:35
Убитая горем Талызина об умершем Мягкове: Был художником
13:32
"Еле оправдался": Добронравов бросился в ноги жене с мольбами о пощаде
13:30
"Не знаю, как она выдержит": близкие в панике за вдову Мягкова
13:19
Немоляева шокирована смертью Мягкова: Многое сделал
12:57
"Нас можно поздравить": Хилькевич обнародовала видео из роддома
12:53
Домашняя кошка спасла семью от нападения змеи
12:49
Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова
12:46
Ахеджакова раздавлена кончиной Мягкова: Так больно
12:23
Подростка с Камчатки подозревают в истязании ребенка с инвалидностью
12:23
Взбешенного Прилучного успокаивают после обнародования данных о Карпович
12:20
В России выявлено свыше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
11:53
"Стал вхож в ее дом": Укупник сделал заявление о романе с Пугачевой
11:52
"Никто не говорил, что с сыном": оказавшаяся в больнице Самойлова не смогла сдержать слез
11:31
"Девочка для тебя не человек?": узнавший пол ребенка артист "Универа" довел жену до истерики
11:29
"Нет сил говорить": Брыльска разрыдалась из-за смерти Мягкова
11:19
В Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи с помощью вешалки
11:10
Почему Кремль игнорирует Тихановскую: мнение политолога Мельянцева
10:57
"Хочется обрести дзен": стало известно о планах Подольской оставить младшего сына
10:44
"Одни кости остались": звезда сериала "Бывшие" совсем усохла
10:39
Умерла звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков
10:35
Убедили бежать в Киев: обвиненная в предательстве Максакова раскрыла правду об эмиграции на Украину
10:08
Россиян ждет рост цен на бытовую технику и электронику – подробности
10:06
"Мистика": Орбакайте подвергла себя опасности ради дочери
09:58
Эксперт Агафонов об ограничении русского языка в Белоруссии: Лукашенко насаждает красно-зеленый национализм
09:40
Прервал молчание: сенсационное заявление сына Легкоступовой после трагедии
09:25
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
08:56
Команда Лукашенко обсуждает условия ухода и готовит "запасной аэродром" на Западе – анонимный телеграм-канал
08:43
Украденный голос: беспощадный двойник Пугачевой напал на Киркорова
08:18
Резкому подорожанию продуктов нашли объяснение
06:17
"Все, спать": Манукян подогрел слухи об интрижке с известным хореографом
04:06
Лучший друг снабдил спермой жену бесплодной звезды "Дома-2" Чуева
02:49
Женщины вместо мужчин: взгляд психолога на гендерную революцию
02:03
Застукали их в машине: Кравиц заподозрили в беременности от Бэтмена
23:58
"Завтрак скудный": Рудковскую высмеяли за отсутствие черной икры
23:28
Что делает современную женщину счастливой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
"Держись, Людок": Мария Максакова довела мать до состояния душевного ада
Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Шоу-бизнес
Ревность, ненависть и долгожданная любимица: как живут дети Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой

Ревность, ненависть и долгожданная любимица: как живут дети Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой

Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Шац и Татьяна Лазарева воспитывают троих отпрысков. Старшие дети знаменитостей уже начали жить самостоятельно.
прочитано 1306 раз

Сына Степана Татьяна Лазарева родила в 1995 году. Точно не известно, кто является биологическим отцом мальчика. Первенец знаменитости появился вне брака. Папой для Степы стал второй муж теледивы, Михаил Шац.

ПО ТЕМЕ

"А че не смешно?": Лазарева и Шац попали в окружение людей с автоматами

"Нельзя никого осуждать за желание отказаться от такого ребенка": известный артист о сыне с ДЦП

"Если бы на горизонте не появился Михаил, судьба бедного мальчика была бы незавидной – я бы залюбила его до смерти", – признавалась Татьяна в одном из интервью.

По словам Лазаревой, ее первенец родился очень слабым. Степа отставал от сверстников в развитии. Мальчик не вписывался в детский социум. У него были проблемы в садике и в школе. Каждое утро Степана начиналось со слез и нежелания покидать дом. Ситуация усугублялась, на фоне стресса ребенок стал постоянно болеть. Татьяна и Михаил перевели наследника на домашнее обучение, ребенок пробовал ходить в частную школу – ничего не помогало.

В 14 лет Степана отправили учиться в Англию. Мальчик не знал языка, но его родителей это не остановило. Оказавшись вдали от любящих мамы и папы, ребенок быстро взялся за ум. Первое время парню было сложно освоиться, например, он месяц использовал футболку вместо полотенца, но трудности его только закалили.

В 1998 году у Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца появился общий ребенок – дочь Софья. По словам теледивы, появление сестры Степан принял в штыки. Мальчик ревновал родителей к малышке. Татьяна не скрывает, что сама виновата в таком поведении сына. В школе Софья была успешна. Родители постоянно ставили ее в пример Степану. В итоге парень возненавидел сестру. К счастью, со временем дети знаменитостей смогли наладить отношения.

Окончив школу, Степан и Софья взяли год, чтобы определиться с выбором профессии. Брат и сестра устроились на работу. Дело в том, что в 2012 году Лазарева и Шац вылетели из профессии. Знаменитости заявили тогда наследникам, что на сбережения могут отучить каждого в университете, но только один раз. Брат и сестра серьезно отнеслись к выбору дела жизни. Степан занялся 3D-моделированием, а Софья сосредоточилась на продюсировании. Два года назад девушка запустила собственный проект на "Ютуб".

В 2006 году Лазарева родила третьего ребенка. Девочку назвали Антонина. Перед родами Татьяна тепло побеседовала со старшими детьми. Теледива объяснила наследникам, что появление малышки никак не отразится на их жизнях. Ухаживая за младенцем, Лазарева старалась не забывать и о старших отпрысках. "Прямо по часам с каждым из детей проводила 15-20 минут перед сном, чтобы они не ревновали", – говорила знаменитость. Стратегия теледивы сработала – Степан и Софья обожают Антонину.

Младшая дочь для Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца была очень желанным ребенком. Девочка купается в любви и ласке. Долгое время Татьяна и Антонина жили вдвоем в Испании, а Степан и Софья оставались с Михаилом в Москве.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 18 февраля 2021, 14:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Три инсульта и сердечный приступ": врачи поставили крест на полуживой актрисе-наркоманке

Артистка попала в больницу с передозировкой

Шоу-бизнес

Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок

Ведущая поскользнулась

Шоу-бизнес

"Любил загнать себя в угол": Михалков рассказал о жизни Мягкова

Каким был актер вне кино
Политика

Эксперт Агафонов об ограничении русского языка в Белоруссии: Лукашенко насаждает красно-зеленый национализм

Обозреватель высказался по лингвистическому вопросу

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+