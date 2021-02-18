Ревность, ненависть и долгожданная любимица: как живут дети Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой

Михаил Шац и Татьяна Лазарева воспитывают троих отпрысков. Старшие дети знаменитостей уже начали жить самостоятельно.

Сына Степана Татьяна Лазарева родила в 1995 году. Точно не известно, кто является биологическим отцом мальчика. Первенец знаменитости появился вне брака. Папой для Степы стал второй муж теледивы, Михаил Шац.

"Если бы на горизонте не появился Михаил, судьба бедного мальчика была бы незавидной – я бы залюбила его до смерти", – признавалась Татьяна в одном из интервью.

По словам Лазаревой, ее первенец родился очень слабым. Степа отставал от сверстников в развитии. Мальчик не вписывался в детский социум. У него были проблемы в садике и в школе. Каждое утро Степана начиналось со слез и нежелания покидать дом. Ситуация усугублялась, на фоне стресса ребенок стал постоянно болеть. Татьяна и Михаил перевели наследника на домашнее обучение, ребенок пробовал ходить в частную школу – ничего не помогало.

В 14 лет Степана отправили учиться в Англию. Мальчик не знал языка, но его родителей это не остановило. Оказавшись вдали от любящих мамы и папы, ребенок быстро взялся за ум. Первое время парню было сложно освоиться, например, он месяц использовал футболку вместо полотенца, но трудности его только закалили.

В 1998 году у Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца появился общий ребенок – дочь Софья. По словам теледивы, появление сестры Степан принял в штыки. Мальчик ревновал родителей к малышке. Татьяна не скрывает, что сама виновата в таком поведении сына. В школе Софья была успешна. Родители постоянно ставили ее в пример Степану. В итоге парень возненавидел сестру. К счастью, со временем дети знаменитостей смогли наладить отношения.

Окончив школу, Степан и Софья взяли год, чтобы определиться с выбором профессии. Брат и сестра устроились на работу. Дело в том, что в 2012 году Лазарева и Шац вылетели из профессии. Знаменитости заявили тогда наследникам, что на сбережения могут отучить каждого в университете, но только один раз. Брат и сестра серьезно отнеслись к выбору дела жизни. Степан занялся 3D-моделированием, а Софья сосредоточилась на продюсировании. Два года назад девушка запустила собственный проект на "Ютуб".

В 2006 году Лазарева родила третьего ребенка. Девочку назвали Антонина. Перед родами Татьяна тепло побеседовала со старшими детьми. Теледива объяснила наследникам, что появление малышки никак не отразится на их жизнях. Ухаживая за младенцем, Лазарева старалась не забывать и о старших отпрысках. "Прямо по часам с каждым из детей проводила 15-20 минут перед сном, чтобы они не ревновали", – говорила знаменитость. Стратегия теледивы сработала – Степан и Софья обожают Антонину.

Младшая дочь для Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца была очень желанным ребенком. Девочка купается в любви и ласке. Долгое время Татьяна и Антонина жили вдвоем в Испании, а Степан и Софья оставались с Михаилом в Москве.