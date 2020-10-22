Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией

Михаил Шац в личном блоге сообщил подписчикам, что его не обошла стороной самая главная болезнь 2020 года. Комик попал в госпиталь с коронавирусом.

Артист заявил, что с ним все в порядке, он находится в московской больнице в Коммунарке. Знаменитость поблагодарила врачей и персонал. "Всем пис и социальная дистанция! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Михаил Шац.

Из-за коронавируса комик не сможет выступить перед зрителями на стендап-шоу, которое было запланировано на 28 октября. Однако актер заверил, что мероприятие не отменяется, а просто переносится на другую дату. Поклонники тут же пошутили, что в этом году у артистов главный симптом коронавируса – перенос.

Подписчики пожелали Михаилу Шацу скорейшего выздоровления. "Надеюсь, ты уже идешь на поправку, дорогой", "Дядя Миша выздоравливай!", "Отставить болеть!", "Ну вот попался. Явно ходил без маски", "Миша!! Не болей))) обнимаю!" – написали в комментариях.

Этот год стал не самым удачным для семьи Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой. Например, около недели назад в машину актрисы въехал грузовик. К счастью, звезда не пострадала. Также ранее стало известно о госпитализации супруги комика.

Актриса попала в больницу с высокой температурой и болями в животе. Как оказалось, причиной стали камни в почках – к счастью, врачи быстро поставили звезду на ноги.