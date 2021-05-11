"Жить по чужим законам не хочу": жесткая Лазарева врезала Шацу

В последнее время Михаил Шац реализуется в новом апмлуа. Теперь он – стендапер.

Сам артист много шутит над своим выбором и говорит, что он – самый возрастной представитель жанра. Однако юный возраст коллег его нисколько не смущает. Татьяна Лазарева выбор супруга не одобряет.

Актриса подчеркнула, что у стендапа в нашей стране сейчас крайне молодая аудитория, а потому старшему поколению там не место. Все дело в том, что такой формат выступлений сложился уже после их взросления, а значит пожилые стендаперы появятся тогда, когда вместе с ними станет старше и зритель.

Татьяна Лазарева призналась, что сейчас творчество Михаила Шаца ее не впечатляет. Ей кажется, что возлюбленный слегка молодится и пытается быть похожим на других коллег. При этом она рада, что мужу доставляет это удовольствие. Сама артистка не планирует приобщаться к жанру.

"Жить по чужим законам не хочу", -заявила она. Она убеждена, что в стендапе есть свои правила и следовать им она не намерена. Также ей не нравится чрезмерное количество нецензурной лексики. Артиста считает, что такие слова несут в себе особую энергетику, а потому употреблять их нужно только тогда, когда этого требует эмоциональное состояние.