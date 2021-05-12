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Шоу-бизнес
Звезда "Дома-2" бьется за жизнь третьего ребенка

Звезда "Дома-2" бьется за жизнь третьего ребенка

У беременной экс-участницы шоу "Дом-2" Марии Круглыхиной угроза преждевременных родов.
прочитано 541 раз

36-летняя звезда телестройки около двух недель провела в больнице с угрозой выкидыша на большом сроке. Своими проблемами Мария Круглыхина поделилась с поклонниками в "Инстаграм".

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Она рассказала, что очень соскучилась по детям, которые остались дома с ее вторым мужем Михаилом. К слову, у мужчины есть дочь от первого брака. Вся большая семья – двое наследников Марии, падчерица и супруг – очень волнуются за хранительницу домашнего очага.

Бывшая участница шоу "Дом-2" призналась, что ей уже надоело лежать в больничной палате. Женщине хочется поскорее погулять по весенним улицам, поиграть с детьми, понежиться в ванной и отведать домашней маминой пищи. Кроме того, у Марии накопилось много дел, которые ей необходимо успеть переделать до родов.

Радостным известием о грядущем пополнении в семье Круглыхина поделилась в начале марта. Тогда в своем микроблоге она разместила фото с округлившимся животиком. Малыш должен родиться в начале июля. Напомним, в первом браке с Сергеем Адоевцевым у Марии Круглыхиной появилась на свет дочь Лиза.

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Фото: instagram.com/_prosto__maria_/
Автор: 12 мая 2021, 21:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Старая гвардия: кто из "золотого состава" вернулся в шоу "Дом-2"

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Нарциссизм налицо: чего она,и ей подобные всё время пялятся в эту электронику?
Гость 754123
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Уберите эиу дрянь с экранов и хватит тратить по миллиону в месяц на этих никчёмных баб ведущих
1

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