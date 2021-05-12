Звезда "Дома-2" бьется за жизнь третьего ребенка

У беременной экс-участницы шоу "Дом-2" Марии Круглыхиной угроза преждевременных родов.

36-летняя звезда телестройки около двух недель провела в больнице с угрозой выкидыша на большом сроке. Своими проблемами Мария Круглыхина поделилась с поклонниками в "Инстаграм".

Она рассказала, что очень соскучилась по детям, которые остались дома с ее вторым мужем Михаилом. К слову, у мужчины есть дочь от первого брака. Вся большая семья – двое наследников Марии, падчерица и супруг – очень волнуются за хранительницу домашнего очага.



Бывшая участница шоу "Дом-2" призналась, что ей уже надоело лежать в больничной палате. Женщине хочется поскорее погулять по весенним улицам, поиграть с детьми, понежиться в ванной и отведать домашней маминой пищи. Кроме того, у Марии накопилось много дел, которые ей необходимо успеть переделать до родов.

Радостным известием о грядущем пополнении в семье Круглыхина поделилась в начале марта. Тогда в своем микроблоге она разместила фото с округлившимся животиком. Малыш должен родиться в начале июля. Напомним, в первом браке с Сергеем Адоевцевым у Марии Круглыхиной появилась на свет дочь Лиза.