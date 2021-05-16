Названы виновные: почему особенная дочь певца Данко оказалась в реанимации в тяжелом состоянии

По словам экс-жены вокалиста, Наталии Устюменко, Агата оказалась в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей. Малышка, страдающая ДЦП, подцепила заразу в центре, где проходила реабилитацию. Кроха была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии из-за интоксикации организма.
Устюменко отметила, что подобные проблемы со здоровьем возникают у ее ребенка не в первый раз. Бывшая избранница певца Данко винит во всем родителей других детей из реабилитационного центра. Некоторые мамы и папы наплевательски относятся к правилам гигиены и не надевают малышам подгузники во время занятий в бассейне, а потом крох приходится лечить от кишечной палочки, например. Устюменко считает, что за подобную халатность надо как-то наказывать.
Напомним, у семилетней Агаты ДЦП и аутизм. Наталия Устюменко одна растит девочку. Певец Данко малышкой не интересуется, не помогает материально. Устюменко уже обратилась через соцсети к неравнодушным людям за помощью. Женщина попросила помолиться за здоровье Агаты.
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