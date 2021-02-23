"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении

Выяснилось, что еще один представитель российского шоу-бизнеса страдает из-за отмены концертов и развлекательных мероприятий. Певец Данко заявил, что не справился с последствиями COVID-19. Артисту не на что жить.

По словам музыканта, артистическая деятельность в 2020 году умерла, а с ней пропали и гонорары. Пока Александр Фадеев находится в ожидании новых предложений, ему удается заниматься своим здоровьем.

Стоит отметить, что 51-летний артист уже давным-давно на пенсии. Дело в том, что Данко в молодости профессионально занимался балетом. Как известно, участники театральных трупп рано уходят в отставку из-за больших физических нагрузок.

"Коронавирус убил мою артистическую жизнь, просто расстрелял. У меня были расписаны гастроли на год вперед. Сейчас я пенсионер, в Крыму здоровье восстанавливаю, занимаюсь спиной", – высказался Данко.

Певец все же не унывает, прогуливаясь по набережной российского курорта. Несмотря на то, что Александр лишился единственного источника дохода, он находит деньги для того, чтобы содержать семью.

Напомним, что экс-возлюбленная Данко не верит в сложившиеся обстоятельства. Женщина продолжает судиться с артистом и увеличивает количество выплат. У исполнителя есть двое детей, которых нужно содержать. К слову, младшая дочка нуждается в особом уходе, так как имеет тяжелую форму ДЦП.