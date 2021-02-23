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"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении

"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении

Певец Данко. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выяснилось, что еще один представитель российского шоу-бизнеса страдает из-за отмены концертов и развлекательных мероприятий. Певец Данко заявил, что не справился с последствиями COVID-19. Артисту не на что жить.
прочитано 890 раз

По словам музыканта, артистическая деятельность в 2020 году умерла, а с ней пропали и гонорары. Пока Александр Фадеев находится в ожидании новых предложений, ему удается заниматься своим здоровьем.

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Стоит отметить, что 51-летний артист уже давным-давно на пенсии. Дело в том, что Данко в молодости профессионально занимался балетом. Как известно, участники театральных трупп рано уходят в отставку из-за больших физических нагрузок.

"Коронавирус убил мою артистическую жизнь, просто расстрелял. У меня были расписаны гастроли на год вперед. Сейчас я пенсионер, в Крыму здоровье восстанавливаю, занимаюсь спиной", – высказался Данко.

Певец все же не унывает, прогуливаясь по набережной российского курорта. Несмотря на то, что Александр лишился единственного источника дохода, он находит деньги для того, чтобы содержать семью.

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Публикация от -=DANKO=- (@danko_star)

Напомним, что экс-возлюбленная Данко не верит в сложившиеся обстоятельства. Женщина продолжает судиться с артистом и увеличивает количество выплат. У исполнителя есть двое детей, которых нужно содержать. К слову, младшая дочка нуждается в особом уходе, так как имеет тяжелую форму ДЦП.

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Автор: 23 февраля 2021, 21:59 Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость630667
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Гость626012
Певун одной песни концерты даёт или так даёт?
особенно актуальна песня "Мой малыш"", папаша, который судится с больной дочерью, чтобы не платить алименты ....наверно сожительнице не хватает на очередную пластики и так уже стала ботоксной мартышкой!
Гость634883
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Какой урод! Инфантильный <цензура>.
Гость627992
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Да давненько мы не слышали об этом уроде, сегодня он хоть без мамы
Гость626012
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Певун одной песни концерты даёт или так даёт?
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