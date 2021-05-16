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Шоу-бизнес
"Господи, помоги": Маленькая дочь Данко с ДЦП попала в реанимацию

"Господи, помоги": Маленькая дочь Данко с ДЦП попала в реанимацию

Младшая наследница певца Данко борется за жизнь. Девочка в тяжелом состоянии.

Продолжение: Благодать: Строящему личную часовню Киркорову вручили икону за 1,5 миллиона
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Здоровье семилетней дочери певца Данко ухудшилось. Маленькая Агафья, которую мать воспитывает в одиночку, лежит в реанимации. Ранее у девочки диагностировали ДЦП и аутизм. Поначалу звездный отец принимал участие в жизни ребенка, но потом решил отказаться от наследницы и даже перестал платить алименты. Как сообщила экс-возлюбленная артиста Наталья Устименко, недавно организм девочки подвергся интоксикации, поэтому сейчас врачи пытаются улучшить ее крайне тяжелое состояние

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Мать сняла лежащего в реанимации ребенка на видео и опубликовала его в инстаграм-аккаунте. К ролику Наталья Устименко добавила текст о том, что случилось с Агафьей. "На сегодняшний день выявляют восходящую инфекцию мочевыводящих путей", — выразилась женщина. Бывшая избранница Данко призвала подписчиков молиться за здоровье девочки.


Россияне отнеслись к публикации Натальи с сочувствием и проявили сострадание. Люди написали комментарии в поддержку больного ребенка и его мужественной матери. "Господи, помоги малышке. У нее еще все впереди, у нее самая сильная мама", "Молюсь за вас, девочки!", "Дай Бог здоровья Агате и Вам сил", "Милые мои, держитесь, куколки", — отреагировали пользователи Сети на пост о здоровье младшей дочери Данко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Певец Данко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 12:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Природа постаралась: самые красивые дочери голливудских звезд

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