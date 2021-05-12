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Шоу-бизнес
"Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями

"Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями

Накануне в казанской школе случилась трагедия – бывший ученик гимназии расстрелял учеников и учителей.

Продолжение: Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"
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В результате нападения погибли 11 человек, еще более 20 пострадали. По словам очевидцев, на расстрел школьников молодому человеку понадобилось пять минут. Именно столько времени он ходил по этажам гимназии, открывал первые попавшиеся двери и устраивал расправу. 12 мая в Татарстане объявили траурным днем. Соболезнования семьям погибших выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Фотографию со свечой опубликовала на своей странице и Анастасия Волочкова. Однако скорбь не помешала ей и дальше выкладывать откровенные снимки с отдыха на Мальдивах. Утром в среду балерина показала подписчикам фирменный шпагат, который она сделала на руках у своего таинственного возлюбленного.

Поклонники осудили Анастасию Волочкову за подобное, отметив, что она могла бы хотя бы сутки воздержаться от столь откровенного контента. Люди с гневом набросились на артистку, и в итоге балерине пришлось вновь закрыть комментарии в своем инстаграм-аккаунте.

"По ходу, ее совсем не волнует, что в мире делается. Что такая трагедия в Казани! Главное это новый кобель и шпагат! Дно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А в Казани траур, могла бы сегодня и не выставлять", "Ну как не стыдно, у людей горе, а вы такое фото выставляете", – написали неравнодушные.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 15:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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