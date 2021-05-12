Черную от горя вдову держали под руки у гроба умершего от ковида Качана

Простится с Качаном пришли поклонники и друзья. Актеры Евгений Князев, Александр Галибин и Ирина Алферова, режиссеры Дмитрий Крымов и Иосиф Райхельгауз, поэт Влад Маленко – все они много лет знали Качана и работали с ним. Сказав слова прощания у гроба, звезды подходили к безутешной вдове – актрисе и театральному деятелю Людмиле Гарница.
На несчастную было больно смотреть, она едва держалась на ногах от горя. Александр Галибин поддерживал Людмилу Михайловну под руки и пытался найти слова утешения, хотя что тут можно сказать...
"Дает же Господь такую любовь! – восхищался у гроба актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов . – Какие они замечательные с Людой!.. Я всегда поражался – дает же Господь встретиться таким талантливым и красивым людям!..
Напомним, Владимир Качан скончался 7 мая от коронавируса. Он находился в больнице неделю, последние два дня был в коме. Сопутствующие заболевания, в том числе проблемы с сердцем, вероятно, и дали осложнения. Ему было 73 года. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся Марина Голуб, Николай Караченцов, Юлия Началова и другие звезды.
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