Неузнаваемая без макияжа Алферова разревелась у гроба Качана

В "Школе современной пьесы" простились с актером и музыкантов Владимиром Качаном. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии.

Перед гражданской панихидой в театре состоялось отпевания легендарного артиста в старинной Церкви Троицы Живоначальной с храмом Усекновения главы Иоанна Предтечи в колокольне, что в Серебряническом переулке столицы. А уже оттуда родные и близкие переместились в театр, в котором 30 лет играл Владимир Качан.

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У гроба рядом с вдовой – актрисой Людмилой Гарница – сидела актриса Ирина Алферова. Ей 70 лет, а Владимир Качан лишь 11 дней не дожил до 74-х...

Ирину Ивановну многие даже не сразу признали – она была капли макияжа, а потому и почти неузнаваемая. Она не могла сдержать слез и все рыдала, рыдала, рыдала...

"Володя очень обижался, что к нему не дни рождения в театре никто не приходит, – плачет Алферова. – Жаловался мне, что, мол ему все только звонят и говорят: "Я не могу". А я приходила к нему одна. И хотя тоже не могла, потому что дела, на пять минут всегда заскакивала. Но при этом старалась привлечь всех сказать ему очень хорошие слова, в которых он нуждался. Ведь поколение уходит и мы забываем людей"...

Напомним, Владимир Качан скончался 7 мая от коронавируса. Он находился в больнице неделю, последние два дня был в коме. Сопутствующие заболевания, в том числе проблемы с сердцем, вероятно, и дали осложнения. Ему было 73 года. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся Марина Голуб, Николай Караченцов, Юлия Началова и другие звезды.

