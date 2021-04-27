Внучка тяжелобольного Зайцева обвинила своего отца: Травит деда

Старшая внучка Вячеслава Зайцева сделала смелое заявление.

Несколько месяцев назад 83-летний Вячеслав Зайцев впервые за долгое время появился на публике. Его беспомощный вид шокировал не только поклонников, но и друзей. И те, и другие стараются всячески поддерживать модельера, страдающего болезнью Паркинсона.

Как ни странно, в окружении знаменитого кутюрье чаще находятся не близкие родственники, а чужие люди – например, общественный деятель Галина Гарафутдинова. В беседе с журналистами она заявляла, что Вячеслав Михайлович – всеми брошенный человек, а она по доброте душевной за ним присматривает.

Тем временем сын модельера, дизайнер Егор Зайцев увлечен развитием "Дома моды Славы Зайцева". Он кичится тем, что спасает компанию отца, погрязшую в миллионных долгах. При этом наследник кутюрье успокаивает общественность. Мол, в семье все хорошо.

Однако недавно журналисту "Комсомольской правды" удалось пообщаться со старшей дочерью Егора, 27-летней Марией. Девушка не считает, что ее дедушку довела до беспомощности семья Гарафутдиновых. "Не смешите. Если кто его травит, так это Егор!", – смело заявила Мария.

Почему девушка обвиняет своего отца, она объяснять не стала. Внучка Вячеслава Зайцева лишь призналась, что хочет вылечит деда. "У него проблемы с зубами. Уговариваю его лечь в больницу, но он ни в какую", – рассказала Мария.

Напомним, на прошлой неделе Вячеслав Зайцев появился в ток-шоу "Пусть говорят". Выпуск передачи, в съемках которого принял участие тяжелобольной модельер, возмутил телезрителей.