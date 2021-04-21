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"Дайте ему спокойно дожить!": появление тяжелобольного Зайцева на популярном телешоу вызвало оторопь

"Дайте ему спокойно дожить!": появление тяжелобольного Зайцева на популярном телешоу вызвало оторопь

Скандал с кутюрье набирает обороты. Теперь маэстро впервые вышел в свет после скандала.
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Сперва стало известно, что на нашумевший день рождения знаменитости продавали билеты, а затем дружественная семья Гарафутдиновых снимала его в популярную социальную сеть. Модельер не знал о том, что попасть на его праздник стоило 15 тысяч рублей, а также не понимал, для каких целей друзьям нужны видеоролики. Так или иначе, кадры вызвали широкий общественный резонанс. Публика призвала оставить в покое тяжелобольного Вячеслава Зайцева и проявить уважение к великому человеку.

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Теперь маэстро пришел на телешоу Дмитрия Борисова. Передвигался он крайне тяжело, а потому шел под руку с генеральным директором своего Модного дома Расулом Ахмедовым. Сидеть на диване кутюрье также оказалось достаточно непросто. Расул поддерживал Вячеслава Михайловича.

Вячеславу Зайцеву тяжело говорить. Однако он рассказал, что у него отличные отношения с наследником и внучками, а скоро страна увидит новую коллекцию их одежды. Слухи о финансовых трудностях Дома моды он назвал "глупостями". В эфире появился Максим Галкин, который давно и тесно дружит с семьей. Он призвал родственников тщательно контролировать, с кем общается модельер. Также пародист заявил, что они с Аллой Пугачевой не покупали билеты на мероприятие маэстро, он пригласил их лично.

Программа "Пусть говорят" с участием модельера просто возмутила публику. "Передача называется – я пришел сказать правду.И ни слова не сказал. Сидит больной человек, и все говорят о нем, как будто его там нет. Дурдом", "Сколько можно таскать этого больного старика по передачам, дайте ему спокойно дожить до конца отпущенные ему дни!", "Бедный Вячеслав Зайцев. Помоги ему Бог!", "Какой человек, солнечный, как больно смотреть", – комментировали зрители.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Olga Sokolova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 08:38 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модельер Зайцев забыл переодеться

комментарии

Ответить:

Гость703164
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На протяжении всей передачи, говорили что Зайцев сам пришёл ответить на вопросы, а сказать то и не дали, да и не "может" он ничего внятного к сожалению сказать.Болен человек. Первый канал, как всегда - одни скандалы!!!
Гость703158
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Я тоже считаю, что с такой болезнью, не следует человека по программам и заставлять отсидеть все время. Просто издевательство!
Гость703099
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А что, старость-это позор? ну давайте тогда всех на помойку- старых, инвалидов, уродов, всех туда, всех..ну ведь каждый обязательно станет старым.Каждый может стать инвалидом и уродом, больным - если, не дай Бог, несчастный случай..И таковые продолжают жить, до своей смерти.У нас нет ни жалости, ни сострадания, так получается?
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