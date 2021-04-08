Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте

Недавно дочка Кристины Орбакайте отпраздновала свое девятилетие. Однако на мероприятии не было одного важного гостя.

Бывший супруг Аллы Пугачевой так и не появился на вечеринке. Он отправил Мартина и Аллу-Викторию туда одних, а сам не пробыл на празднике ни минуты. Ситуация сразу же показалась поклонникам подозрительной. Только недавно слегка улеглись слухи о том, что Примадонна и поп-король серьезно поссорились, а потому избегают друг друга.

Приблизительно та же ситуация произошла с днем рождения блогера Насти Ивлеевой. Филипп Бедросович приехал на пышное торжество и активно фотографировался с гостями, однако как только фотографы заметили Аллу Борисовну, бывшего возлюбленного было уже не найти. Он предпочел не здороваться с ней и Максимом Галкиным.

В этот раз Филипп Киркоров объяснил причину своего отсутствия очередными съемками популярного шоу "Маска". Артист рассказал, что очень любит Кристину Орбакайте и считает ее родным человеком, но сам он никак не мог посетить день рождения, а потому дети пришли одни. Исполнитель рассказал, что они так хорошо развлеклись, что на утро даже не пошли в школу.

Поп-король без ума от своих наследников и делает все возможное для их всестороннего развития. Дети посещают большое количество разных кружков и секций, а учиться им нравится. Сейчас большая часть занятий проходит в дистанционном формате, а уроками, по словам Филиппа Бедросовича, они занимаются исключительно сами.