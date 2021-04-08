"Разве так можно?": молодящуюся Долину уличили в наглом обмане

Певица сделала снимок после юбилейного концерта детского музыкального театра "Домисолька". В кадре Лариса Долина почти неузнаваема. Талии 65-летней знаменитости может позавидовать любая девушка.
Стройная фигура, молодая кожа, блеск в глазах – фолловеры осыпали артистку комплиментами. Но нашлось много и тех, кто посчитал, что тут явно не обошлось без фильтров. Россияне уверены, что Лариса Долина обманывает поклонников, тщательно редактируя фото перед публикацией.
"Один фотошоп!", "Ууу, какие фильтры", "Разве так можно?", "Кто это?", – высказались пользователи соцсети. К слову, в последнее время исполнительница при каждом удобном случае хвастается тем, как сильно похудела.
Правда, недавно звезду эстрады вывел на чистую воду ее коллега Алексей Глызин. Певец разместил в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с артисткой. На нем Лариса Долина предстала в натуральном виде. На снимке видны глубокие морщины на лице знаменитости.
Напомним, ранее певица поведала, что важную роль в ее похудении сыграло интервальное голодание. Также исполнительница придерживается диеты: не ест сладкое и мучное, а также не употребляет некоторые виды овощей, фруктов и молочные продукты.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем