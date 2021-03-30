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Шоу-бизнес
Жгучая брюнетка: истощенная Долина изменилась до неузнаваемости

Жгучая брюнетка: истощенная Долина изменилась до неузнаваемости

Ранее о новостях артистки приходилось узнавать от ее дочери. Однако теперь сменившая имидж звезда решилась сделать шаг навстречу поклонникам.
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Накануне у артистки появилась собственная официальная страница в "Инстаграм". Событие произвело настоящий фурор, ведь пользователи долгое время интересовались у Ларисы Долиной, почему она игнорирует социальные сети. 65-и летняя исполнительница решила нагнать все упущенное и разместила сразу несколько фотографий.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Один снимок особенно впечатлил подписчиков. На фото Лариса Александровна в коротком бежевом платье с глубоким декольте и в высоких блестящих сапогах сидит в кресле. Внимание поклонников было устремлено не только на шикарную фигуру знаменитости, но и на другую деталь: она – жгучая брюнетка с короткими волосами.

Обожатели пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что звезда невероятно изменилась. "Слова не подбираются. Какой шик", "Вау! Нет слов", "Я ослепла от такой красоты", "Невероятно красиво", "Вот это фото! Шикарный образ!", "Вас не узнать", "Вы так красивы, что я залипла", "Превзошли саму себя", "Бомба", Темненькой Вам лучше. Моложе лет на 10", "Браво", – писали они.

Напомним, недавно Лариса Долина основательно взялась за себя и сильно похудела. Исполнительница подчеркивала, что такая прекрасная форма является результатом вдумчивой работой над собой. Артистка до сих пор соблюдает диету и не собирается останавливаться на достигнутом.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 13:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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