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Шоу-бизнес
"Покой мне только снится": Сафронов рассказал о плохом самочувствии

"Покой мне только снится": Сафронов рассказал о плохом самочувствии

Накануне своего юбилея Никас Сафронов рассказал, что страдает от бессонницы, которая негативно сказывается на здоровье.
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Один из самых известных звездных портретистов России готовится отмечать день рождения: 8 апреля художнику исполняется 65 лет. Никас Сафронов признался, что не ощущает этого возраста, однако хорошему самочувствию мешает недостаток сна.

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Никас Сафронов пожаловался на баснословную квартплату: За свет 24 тысячи

Для востребованного в элитных кругах живописца сон – это настоящая роскошь. Художнику приходится постоянно работать, причем не только писать картины, но и выполнять множество других рутинных обязательств: встречаться с журналистами, появляться на телевидении, обсуждать многочисленные проекты. Очень часто Сафронов работает по ночам и мечтает понежиться в объятиях Морфея.

В интервью изданию "Собеседник" художник признался, что также он занят строительством собственного дома в Турции. Он ввязался в это дело еще несколько лет назад и никак не может закончить строительство, что тоже отбирает много сил. Живописец хотел бы, чтобы в его жизни было меньше хлопот. Кроме того, накануне юбилея мужчина мечтает о том, чтобы не болели его близкие и как можно дольше оставались рядом с ним.

Никас Сафронов признался, что в целом его сейчас все устраивает в жизни: он не одинок, хоть и не женат, и хочется ему лишь покоя, который пока мужчине только снится.

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Никас Сафронов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 04:08 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

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