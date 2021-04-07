"Родилась днем": Зудина сообщила о важном событии

Вдова Олега Табакова Марина Зудина вспомнила о том, счастливом дне, когда родилась их дочь Мария.

Народная артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с дочерью и поздравила наследницу, которой 7 апреля исполнилось 15 лет. Вдова Табакова рассказала, что в день появления девочки на свет ее муж и сын были рядом, а затем Олег Павлович уехал на премьеру спектакля. Марина Зудина призналась, что важнее всего в тот день, конечно, была не премьера, а сам факт рождения Маши. Именно она стала героиней того дня, а ее отец стал героем в роли папы новорожденной.

Растроганная мать также рассказала, как сегодня наследницу Табакова приехали поздравлять ее подруги. Актриса заметила, что не каждый взрослый и даже не каждый известный человек удостаивается таких поздравлений. Женщина счастлива иметь такую дочь и рада, что у Маши такие замечательные подруги. Зудина пожелала девочке быть счастливой и уметь дорожить такой дружбой.

Поклонники актрисы посчитали ее слова очень трогательными, присоединились к материнским поздравлениям и от души пожелали девочке быть здоровой и счастливой.

Напомним, что Зудина вышла замуж за Олега Табакова в 1995 году. В том же году у актерской пары родился сын Павел, который тоже стал актером. Спустя 11 лет Марина Зудина родила знаменитому супругу дочь Марию, которая и стала героиней сегодняшнего дня.