"У меня нет слов": вдова Кобзона пришла в ужас от вскрывшихся данных о немощном Зайцеве

О здоровье Вячеслава Зайцева заговорили вновь, когда в Сети появились кадры с торжества по случаю 83-летия модельера. Едва стоящий на ногах кутюрье вызывал жалость. По слухам, вечеринка была организовала с целью сбора денежных средств, которые так необходимы для погашения долгов Дома моды Зайцева.
Спустя месяц интернет-пользователи были шокированы вновь. Тяжелобольной Вячеслав Михайлович стал героем соцсети "Тик-Ток". Семья Гарафутдиновых, которая якобы дружит с модельером, публикует в своих аккаунтах странные видео, на которых он запечатлен. Судя по кадрам, Зайцев не слишком соображает, что с ним происходит.
Вдова Иосифа Кобзона не смогла смолчать, когда зашла речь о ее друге. В беседе с журналистами Нелли Михайловна отметила, что дружит с Зайцевым 50 лет, поэтому ей особенно тяжело смотреть на то, как к нему относятся "нечестные люди".
"У меня слов нет. Это ужасно", – возмутилась Кобзон.
Нелли Михайловна считает, что за Вячеслава Зайцева некому постоять. А ведь знаменитый кутюрье заслужил уважение, уверена вдова прославленного артиста. "А эти нечестные люди… ну, боженька есть, и он их поквитает", – добавила она.
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