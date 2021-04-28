Юлиан сделал заявление о свадьбе с 78-летней Ангелиной Вовк

После развода с певицей Анастасией исполнителя нередко видели в компании Ангелины Вовк. Стали поговаривать, что давних друзей связывают романтические чувства.Последним поводом для сплетен стал поцелуй теледивы и певца Юлиана. Артист заверил, что этот жест был приятельским. Он категорически опроверг слухи о предстоящей свадьбе с Ангелиной Вовк.
"Без меня меня женили", — с иронией отметил исполнитель. Музыкант добавил, что нежно и уважительно относится к старой подруге. Из-за пандемии они редко виделись, поэтому при встрече Юлиан решил поцеловать ведущую. Он удивлен, что такое непримечательное событие породило столько шума.
Певец назвал домыслы пользователей Сети и СМИ насчет романа с Ангелиной Вовк бурными фантазиями. По словам артиста, он наслаждается холостяцкой жизнью и жениться пока ни на ком не собирается.
Сейчас он полностью посвятил себя работе. Звезда готовится к своему юбилейному концерту в честь 30-летия на сцене. Вести его будет Ангелина Вовк. Кроме того, он трудится над новым альбомом.
Напомним, Ангелина Вовк два раза была замужем. Ее первым супругом стал теледиктор Геннадий Чертов. Их брак продлился 16 лет. Второй муж звезды экрана — чешский художник и архитектор Индржих Гец.
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