"Ангелина в шоке": бывший жених 78-летней Вовк высказался о ее свадьбе с Юлианом

Таблоиды пестрят громкими заголовками – мол, 78-летняя Ангелина Вовк собирается замуж за 47-летнего Юлиана. Ведущий Михаил Куницын, с которым тоже пресса приписывала "тете Лине" роман, поделился с "Дни.ру" своим удивлением по поводу этой шумихи.

"Мы с Ангелиной Михайловной удивлены, – заверил Михаил. – Вчера с вместе ней поздравляли Нину Шацкую в ЦДЛ и нам все вокруг про эту новость с Юлианом говорили. Признаться, Ангелина в шоке. Она никогда ничего подобного никому не говорила, замуж не собиралась, а бессовестная желтая пресса все раздула и выставила так, будто бы свадьба – дело решенное".

Кстати, Юлиан тоже отрицает скорую свадьбу с Вовк. "Если люди поцеловались один раз — во время передачи поздоровались, то это еще не означает, наверно, свадьбы", – заверил он журналистов.

Интересно, что еще недавно пресса и толпа выдавала Ангелину Вовк замуж за Михаила Куницына, с которым они часто выходят вместе в свет. Знаменитые модельеры уже предлагали телеведущей эскизы платьев, а ее друг-диктор Владимир Березин приглашал провести первую брачную ночь в своем старинном французском замке. Но это все было только невинной шуткой.

Напомним, Ангелина Вовк была замужем дважды. Ее первый супруг – однокурсник по ГИТИСу, диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов. Их брак продлился шестнадцать лет, с 1966 по 1982 год. Второй муж — художник знаменитой чешской киностудии "Баррандов", архитектор Индржих Гец. Супруги жили в разных странах: Вовк — в России, а Индржих — в Чехословакии. Они были вместе с 1982 по 1995 год. Детей у Вовк не было.