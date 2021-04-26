"Продолжаться по-старому больше не может": встреча с родней вселила в принца Гарри сомнения

Инсайдер считает, что прощание с принцем Филиппом, встреча с близкими и беседа с братом и отцом дали понять герцогу Сассекскому о том, что он потерял, уехав жить в Америку. Отныне его душа будто разделена пополам, уверен Баррел.
В свою очередь супруга принца Гарри Меган Маркл убеждена, что они с мужем приняли верное решение. Однако теперь члена монаршей семьи Великобритании мучают сомнения. Бывшая актриса отметила, что продолжаться по-старому больше не может. Теперь герцогам Сассекским предстоит понять, как жить дальше.
Отметим, внук Елизаветы II вернулся в Великобританию в середине этого месяца. В Соединенные Штаты он вернулся, не став ждать дня рождения бабушки – Ее Величества Елизаветы II. 21 апреля королеве исполнилось 95 лет. Ее супруг ушел из жизни в возрасте 99 лет.
Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II приняла позицию принцев Уильяма и Чарльза в их ссоре с герцогом Сассекским. Монархиню расстроили некоторые детали скандального интервью, которое внук и Меган Маркл дали в США.
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