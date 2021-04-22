Принц Гарри нанес удар под дых королеве Елизавете II

Принц Гарри, прилетевший на родину ради похорон деда, не стал задерживаться в стране на юбилей Елизаветы II.

21 апреля королева Великобритании отмечает свое 95-летие. В этом году из-за траура по принцу Филиппу Елизавета II решила отменить традиционный салют и отпраздновать этот день в тишине, в кругу родных людей. Общественность удивило, что принц Гарри не стал оставаться в Лондоне на день рождения бабушки и теперь не сможет лично поздравить королеву в столь важный для нее день.

Герцог Сассекский прилетел в Лондон после того, как узнал о кончине принца Филиппа. В стране он пробыл почти неделю и через день после похорон вернулся в Америку к ожидающей его Меган Маркл. Супруга Гарри не смогла полететь с ним, так как она находится в положении, а врачи не рекомендовали ей совершать перелеты.

Как сообщило издание The Mirror, принц Гарри улетел в США рейсом авиакомпании American Airlines. Уже сегодня его автомобиль видели у особняка в Монтесито, где сейчас проживает знаменитое семейство. Ожидается, в течение десяти дней внук королевы будет соблюдать карантин.

Напомним, что во время своего визита в Великобританию принц Гарри, наконец, с глазу на глаз пообщался отцом и братом. Беседа принцев состоялась в Виндзорском замке и длилась более двух часов. Этот разговор в обществе посчитали шагом к примирению сторон. При этом отмечалось, что принц Гарри не уделил много внимания самой королеве, а теперь, к тому же, расстроил ее своим отсутствием на юбилее.