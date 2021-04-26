"Свадьба была ошибкой": известный артист рассказал о проблемах в личной жизни

Народный артист России Александр Клюквин до своего нынешнего брака был женат дважды и считает, что это было ошибкой.

Народный артист стал героем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". 65-летний мужчина рассказал о своем печальном опыте супружества. В первый раз Александр Клюквин женился на своей однокурснице по Щепкинскому училищу и прожил с ней целых 11 лет.

Несмотря на такой внушительный срок совместной жизни, артист уверен, что та свадьба была ошибкой. Клюквин признался, что женился только потому, что целовался с девушкой. Воспитание обязывало мужчину после этого жениться. Однако в паре не было любви. Со временем актер понял, что без любви жить нельзя и не надо думать, что стерпится-слюбится, это неправильно, а любви все же надо учиться.

Во втором своем браке Клюквин прожил еще 20 лет, а после этого просто собрал вещи и ушел. Мужчина не стал вдаваться в подробности тех отношений и даже попросил обойти стороной эту часть его жизни. После народный артист еще раз женился и уже тогда нашел в жизни настоящее семейное счастье. Третьей женой артиста стала Тамара, занимающая должность заместителя заведующего режиссерским управлением Малого театра. В 2014 году у пары родилась дочь Антонина.

Александр Клюквин известен публике не только своими многочисленными ролями в театре и в кино, но также его голос знаком зрителям по озвучке различных мультфильмов, фильмов, сериалов и даже компьютерных игр.



