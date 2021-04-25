"Я не смог": Подсевший на наркотики Милохин сбежал из больницы

Популярный в сервисе "ТикТок" Илья Милохин сдает позиции. Брат напарника Николая Баскова по треку "Дико тусим" страдает из-за наркотиков. Юноша лег в лечебницу, чтобы избавиться от пагубной зависимости, но не сумел побороть неконтролируемую тягу к запрещенным веществам. Родственник Дани Милохина записал обращение к фанатам и попросил об одолжении.
"К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу", — написал Илья в инстаграм-истории. Блогер извинился перед теми, кто верил в его силы и поддерживал в борьбе с наркотиками. Милохин признался, что ему очень тяжело отказаться от опасных химических веществ.
Илья призвал россиян не переводить ему деньги. В противном случае, по словам тиктокера, он потратит средства не лучшим образом и уже не вернет обратно. Юноша полагает, что отсутствие финансовых поощрений от фанатов позволит ему лучше сражаться с зависимостью от запрещенных веществ. "Может, хоть так вы сможете помочь", — отчаянно объявил звездный парень.
Напомним, Илья вырос в детском доме вместе с братом Даней Милохиным. Сейчас парни не поддерживают близких контактов. Напряженные отношения между ними не улучшаются много лет. Ни родственная связь, ни трудности детства не могут сплотить популярных юношей.
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