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"Я не смог": Подсевший на наркотики Милохин сбежал из больницы

"Я не смог": Подсевший на наркотики Милохин сбежал из больницы

Брат Дани Милохина не справился с тяжелой зависимостью. Илья предостерегает россиян.
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Популярный в сервисе "ТикТок" Илья Милохин сдает позиции. Брат напарника Николая Баскова по треку "Дико тусим" страдает из-за наркотиков. Юноша лег в лечебницу, чтобы избавиться от пагубной зависимости, но не сумел побороть неконтролируемую тягу к запрещенным веществам. Родственник Дани Милохина записал обращение к фанатам и попросил об одолжении.

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 Последние новости шоу-бизнеса

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"К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу", — написал Илья в инстаграм-истории. Блогер извинился перед теми, кто верил в его силы и поддерживал в борьбе с наркотиками. Милохин признался, что ему очень тяжело отказаться от опасных химических веществ.

Илья призвал россиян не переводить ему деньги. В противном случае, по словам тиктокера, он потратит средства не лучшим образом и уже не вернет обратно. Юноша полагает, что отсутствие финансовых поощрений от фанатов позволит ему лучше сражаться с зависимостью от запрещенных веществ. "Может, хоть так вы сможете помочь", — отчаянно объявил звездный парень.

Напомним, Илья вырос в детском доме вместе с братом Даней Милохиным. Сейчас парни не поддерживают близких контактов. Напряженные отношения между ними не улучшаются много лет. Ни родственная связь, ни трудности детства не могут сплотить популярных юношей.

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Илья Милохин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 15:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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