"Твоя мамаша тебя бросила": жившего в детдоме Милохина публично унизили

Скандальная история с родительницей тиктокера не дает покоя не только пользователям.

Даня Милохин стал гостем последнего выпуска программы "Что было дальше?". Шоу юмористов славится отсутствием цензуры и своей жесткостью. Суть формата заключается в том, что в каждом выпуске появляется два новых гостя, каждый из которых должен рассказать свою историю. После комики предполагают, чем завершилась занимательная ситуация. В течение всего выпуска звезду высмеивают, а та пытается не растеряться.

Молодой человек появился на программе даже несмотря на то, что многие подписчики были убеждены: ему не нужно туда идти. Все дело в том, что прошлое в детском доме, в любом случае, наложило свой отпечаток на исполнителя. Поклонники переживали за моральное состояние блогера, так как были уверены, что всю программу юмористы будут обсуждать тему родителей Милохина.

Так и получилось. "Твоя мамаша тебя бросила", – посмеялся один из ведущих в самом начале, отметив, что эта линия просто безгранична для шуток. После многие его коллеги пошутили про детский дом и то, что Даня Милохин не видел жизни, так как из учреждения сразу попал в "ТикТок дом".

На все шутки ведущих Даня ответил, что он просто герой комиксов – Бэтмен. Однако Алексей Щербаков не согласился с ним, подчеркнув, что мать героя убили, а его родительница сама предпочла оставить его одного.

