"Старый ловелас": 69-летнего Садальского застукали с 27-летней артисткой

Звезд познакомили общие друзья. Примечательно, что раньше Станислав Садальский ничего не слышал о коллеге. Артист разместил в своем инстаграм-аккаунте общее фото с Аглаей Тарасовой.
Актер остался очарован знаменитостью. Он с восхищением отметил, что встретил очень умную девушку, которая оказалась дочерью известной артистки Ксении Раппопорт и соседкой покойной Людмилы Гурченко. С удивлением Станислав Садальский узнал, что Аглая Тарасова очень популярна.
Его друг Аслан Ахмадов с иронией отметил, что электричества тоже не видно, но оно есть. Россияне согласились с тем, что Тарасова талантливая актриса. При этом некоторые отметили большую любовь Станислава Садальского к молодым представительницам слабого пола. "Старый ловелас", – отметил один из фолловеров.
В свое время актер признавался, что долгие годы не общался с бывшей женой и дочерью Пирио. Позже он узнал, что женщина любила его до конца жизни. Экс-супруга Станислава Садальского умерла в Финляндии. Отметим, что артист не любит делиться подробностями личной жизни.
Ранее стало известно, что между Станиславом Садальским и его коллегой и подругой Татьяной Васильевой пробежала черная кошка. Отношения звезд испортились после того, как артист начал критиковать детей знаменитости.
Популярные темы форума
Не люблю себя
Патриархат? За или против?
Какое ваше любимое имя ?
Лижите мне жооопу, подпись: Наталья.
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨