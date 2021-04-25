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"Старый ловелас": 69-летнего Садальского застукали с 27-летней артисткой

"Старый ловелас": 69-летнего Садальского застукали с 27-летней артисткой

Станислава Садальского сфотографировали с Аглаей Тарасовой. Актер крепко прижал к себе молодую красавицу.
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Звезд познакомили общие друзья. Примечательно, что раньше Станислав Садальский ничего не слышал о коллеге. Артист разместил в своем инстаграм-аккаунте общее фото с Аглаей Тарасовой.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Актер остался очарован знаменитостью. Он с восхищением отметил, что встретил очень умную девушку, которая оказалась дочерью известной артистки Ксении Раппопорт и соседкой покойной Людмилы Гурченко. С удивлением Станислав Садальский узнал, что Аглая Тарасова очень популярна.

Его друг Аслан Ахмадов с иронией отметил, что электричества тоже не видно, но оно есть. Россияне согласились с тем, что Тарасова талантливая актриса. При этом некоторые отметили большую любовь Станислава Садальского к молодым представительницам слабого пола. "Старый ловелас", – отметил один из фолловеров.

В свое время актер признавался, что долгие годы не общался с бывшей женой и дочерью Пирио. Позже он узнал, что женщина любила его до конца жизни. Экс-супруга Станислава Садальского умерла в Финляндии. Отметим, что артист не любит делиться подробностями личной жизни.

Ранее стало известно, что между Станиславом Садальским и его коллегой и подругой Татьяной Васильевой пробежала черная кошка. Отношения звезд испортились после того, как артист начал критиковать детей знаменитости.

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Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 13:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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