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Шоу-бизнес
Мать Дани Милохина заявилась на Первый канал

Мать Дани Милохина заявилась на Первый канал

В каждом интервью блогер Даня Милохин старается не затрагивать тему семьи и не обсуждать поступок своей матери. Оказалось, что близкая родственница испытывает чувство вины и уже несколько лет подряд надеется на прощение сына.
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В молодости Любовь Бережная совершила непоправимую ошибку: отправила двух мальчиков в детский дом, где наследники должны были находиться временно. Однако это была их последняя встреча. Илья и Даня Милохины видели тогда маму последний раз.

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По словам женщины, она не навещала их, так как не хотела ворошить сердечную рану детей. Любовь добавила, что была вынуждена пойти на это ради мальчиков. После расставания с мужем Бережная пыталась защитить детей от нерадивого отца с уголовным прошлым.

Стоит отметить, что братья попали в приемную семью и смогли обеспечить себя любимым занятием, приносящим баснословные деньги и общественную любовь. Мальчики совместно покоряли Instagram и TikTok, занимая лидирующие позиции на платформах. Но и здесь биологическая мать стала камнем преткновения.

Илья ждал встречи с родственницей, а Даня всячески отпирался и пытался забыть ее. Встреча одного из сыновей с матерью произошла в эфире шоу на Первом канале. Второй знаменитый блогер проигнорировал приглашение на съемки, четко поясняя свою позицию. Похоже, что Любовь Бережная теперь будет жить на государственных телеканалах, дабы привлечь внимание второго пасынка.

"Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет", – заявила мама Милохина.

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Даня Милохин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 08:59 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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